Domaniç\'te Tarım Arazisinde Yangın

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Domaniç ilçesine bağlı Güney köyü yakınlarındaki bir tarım arazisinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yakındaki ormana sıçradı. Yoğun dumanı gören köylülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yayılmaması için ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.