Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hasan Hüseyin Koyun (72) idaresindeki 43 YD 687 plakalı otomobil, Emniyet Kavşağı'nda Ramazan Güçlü (65) yönetimindeki 43 YA 979 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Harun Karaman (34), Münevver Güçlü (63) ve Zekiye Zengin (69), yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Domaniç'te Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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