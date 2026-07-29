Domaniç'teki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Domaniç'teki Yangın Kontrol Altına Alındı

Domaniç\'teki Yangın Kontrol Altına Alındı
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Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki yangın, 6 saatlik çalışmalarla kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektarlık ormanın zarar gördüğü belirtildi. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede yangının çıkışıyla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Domaniç'teki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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