Domates Üreticileri İktidara Seslendi: Üreticilerimiz Sıkıntı İçerisinde

Güncel

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa'da domates üreticileriyle bir araya geldi. Bakırlıoğlu, 1 lira 80 kuruşa düşen domates fiyatlarına dikkat çekerek "Maliyet iki katına çıktı ama domatesin alım fiyatı yarıya indi. Manisa'dan domates tarlasından iktidara sesleniyoruz: Üreticilerimiz, çok ciddi sıkıntı içerisinde. İktidarın bu sese kulak vermesi ve gerekli tedbirleri alması lazım" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa'da tarlada domates üreticilerini ziyaret etti. Domates fiyatlarının geçen seneye kıyasla 4 liradan 1 lira 80 kuruşa düştüğüne dikkat çeken Bakırlıoğlu "Üretici resmen zarar ediyor. Bir dekar domatesin maliyeti 28-30 bin lira arasında. Çiftçilerimiz dekar başına 10 bin lira zararda" diye konuştu.

Bakıroğlu: "Gerekli tedbirler alınmalı"

Üreticinin ciddi sıkıntılar içinde olduğunu ifade eden Bakırlıoğlu, "İç piyasadaki fiyatları düşürmek için ihracata kota koydular, yasak getirdiler. Sanayicinin elinde stok var, sezona stokla girdi. Böyle olduğu için de fiyatlar düştü. Olan çiftçiye oldu" dedi. İktidarın gerekli tedbirleri alması gerektiğini söyleyen Bakırlıoğlu, şunları dile getirdi:

"İki ay öncesinden de biz bunun böyle olacağını biliyorduk çünkü çok fazla domates ekimi vardı. Neden, çünkü geçen sene buğdaydan, darıdan, pamuktan para kazanamayan çiftçilerimiz domatese yöneldi. O nedenle çok ciddi bir rekolte fazlalığı var. Böylesine bir domates dikimi varken, iktidar olmayacak bir şey yaptı, iç piyasadaki salça fiyatını düşürmek için ihracat yasağı koydu. Sanayiciler ellerindeki salçayı yurt dışına satamadılar ve sezona stokla girdiler. Şu anda bir tarafta sanayicinin stoklarında salça var; bir tarafta da tarlada domates var. Fiyatlar yarı yarıya düşmüş durumda. Bu şartlar altında çiftçilerimizin borçlarını ödeme şansı yok. İlaç, gübre, mazot aldıkları yerlere borçlarını ödeyemezler. Çok ciddi iflaslar söz konusu. Hatta çok üzülerek duyuyoruz ki intihar vakaları da yaşanmaya başladı. İç piyasadaki fiyatları düşürmek için ihracata kota koydular, yasak getirdiler. Sanayicinin elinde de stok var ve sezona stokla girdi. Böyle olduğu için de fiyatlar düştü. Olan çiftçiye oldu. Manisa'dan domates tarlasından iktidara sesleniyoruz: Üreticilerimiz, çok ciddi sıkıntı içerisinde. İktidarın bu sese kulak vermesi ve gerekli tedbirleri alması lazım."

"En iyi senaryoda bile zarar ediyoruz"

Maliyetin çok yükseldiğini söyleyen bir çiftçi, "En iyi senaryoda bile zarar ediyoruz" diyerek şöyle bir hesaplama yaptı:

"Domatesin fidesi 1 lira 80 kuruş. 3 bin fidan gidiyor. Bir dekarda sadece 5 bin lira falan fide maliyeti var. Toplamda maliyet 30 bin lirayı buluyor. Bundan 12-13 ton mahsul alınıyor. 2 liradan satılsa 25 bin lira yapar bu da zarar demek. En iyisi bile zarar yazıyor."

"Tarla satacağız başka çare yok"

Bu yıl yurt dışına salça satışı olamadığını dile getiren üretici "Yüzde 50 iflas kesin. Tarla satacağız başka çare yok" ifadesini kullanarak şunları söyledi:

"Salça satılmıyor yurt dışına. Salçada bizim dış piyasayı Hindistan, Çin, İran, kaptı diyorlar. Kim haklı, kim haksız bilemiyoruz. Olan bize oluyor. En ucuz gübre bin lira. Dünyanın gübresi atılıyor yani bu durumda gübre parasını zor öderiz; bırak işçi parasını. Cepten bankalara gidecek yüzde 50, yüzde 60 para. Traktörü kurtarmaz çiftçiyi. Yüzde 50 iflas kesin yani. Tarla satacağız, başka çaresi yok. Ödenmez yani. Ben traktöre aldım bu yıl. Borçla aldım. Çok kötü durum."

Bir başka üretici ise "Bir yıl çoluğumuz, çocuğumuzla bedava çalıştık. Zarar ettik, para kazanamadık. Emeklerim boşa gitti" diye konuştu.