Dominik'te 9,5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'ndeki limanda yapılan operasyonda 9,5 ton uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

Dominik Cumhuriyeti'nde Ulusal Uyuşturucu Kontrol Müdürlüğü'nden (DNCD) yapılan açıklamada, ülkenin ana limanı Caucedo Multimodal Limanı'nda uyuşturucu operasyonu düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, operasyonda iki konteynerde bulunan 320 çuvala gizlenmiş 9,5 ton uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Ulusal Uyuşturucu Kontrol Müdürlüğü'nden (DNCD) yapılan açıklamada, Dominik Cumhuriyeti'nin ana limanı Caucedo Multimodal Limanı'nda düzenlenen operasyonda iki konteynerde bulunan 320 çuvala gizlenmiş 9,5 ton uyuşturucunun ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarının, son yıllarda ele geçirilen en yüksek miktar olduğu vurgulanan açıklamada, sevkiyatın Guatemala'dan yapıldığı ve buradan Belçika'ya gönderilmesinin planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, uyuşturucunun tespit edildiği konteynerlerden birinin muz yüklü olduğu belirtilirken, Dominik hükümetinin topraklarını yasa dışı faaliyetler için kullanmaya çalışan suç örgütleriyle kararlı mücadelesinin süreceği kaydedildi.

Yetkililer, Dominik Cumhuriyeti'nde yıl başından bu yana uluslararası işbirliğiyle yapılan operasyonlarda büyük başarılar elde edildiğini ve 65,7 ton uyuşturucuya el konulduğunu duyurdu.