Domokos Cezaevi'nde son 1,5 ayda üçüncü mahkum kavgası 6 yaralıyla sonuçlandı - Son Dakika
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Domokos Cezaevi'nde son 1,5 ayda üçüncü mahkum kavgası 6 yaralıyla sonuçlandı

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Yunanistan'daki Domokos Cezaevi'nde dün Arnavut ve Cezayirli mahkumlar arasında çıkan kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı. Başından ağır yaralanan mahkum ameliyata alındı, yaralılardan 4'ü Lamia Hastanesi'ne sevk edildi. Aynı cezaevinde son 1,5 ayda üçüncü benzer olay yaşandı.

Yunanistan'ın orta kesimindeki Ftiotis iline bağlık Domokos'taki cezaevinde mahkumlar arasında çıkan kavgada biri ağır 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, dün öğleden sonra Domokos Cezaevi'nde Arnavut ve Cezayirli mahkumlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada yaralanan, yaşları 26 ile 41 arasında değişen 6 kişi Domokos Sağlık Merkezi'ne götürüldü. Yaralılardan 4'ü daha sonra il merkezindeki Lamia Hastanesi'ne sevk edildi.

Başından ağır yaralanan bir mahkum acilen ameliyata alındı. Bu kişinin sağlık durumu ciddiyetini korurken, el yapımı bıçakla yaralanan bir diğer mahkum müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattı.

Aynı cezaevinde son bir buçuk ayda üçüncü kez benzer olay yaşandı.

Yaklaşık 15 gün önce çıkan kavgada da 5 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Domokos Cezaevi'nde son 1,5 ayda üçüncü mahkum kavgası 6 yaralıyla sonuçlandı - Son Dakika
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