Domuz Zannedilen Kişi Vuruldu!

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tarlaya birlikte nöbete gittiği bacanağı R.T. (38) ve yeğeni F.T. (21) tarafından iddiaya göre domuz zannedilerek tüfekle vurulan Abdullah Türk (47), hayatını kaybetti.

İlçenin Beşkonak Mahallesi'nde Abdullah Türk, bacanağı ve uzaktan akrabası olan R.T. ve yeğeni F.T. ile dün gece domuzlardan ürünlerini korumak amacıyla Karahanlar mevkisindeki tarlaya nöbete gitti. Tarla çevresinde dağılıp nöbete tutmaya başlayan gruptan R.T. ve F.T. iddiaya göre bir süre sonra otlar arasından gelen sesi domuz zannedip tüfekle ateş açtı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Abdullah Türk için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde Abdullah Türk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheliler R.T. ve F.T. jandarma tarafından, 'Taksirle öldürme' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.