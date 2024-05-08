Domuzlar çiftçinin başına bela oldu: '20 dönüm tarlamızı mahvettiler' - Son Dakika
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Domuzlar çiftçinin başına bela oldu: '20 dönüm tarlamızı mahvettiler'

Bolu'da bir çiftçinin tarlasına yaban domuzları dadandı. 20 dönümlük tarlaya 3 kez mısır eken çiftçi, domuzlar nedeniyle mağduriyet yaşadı. Domuzlar, tarladaki mısırları yiyerek yok etti. Çiftçi, 20 bin liraya yakın masraf yaparak tarlasını tekrar ekti. Domuzların tarlaya verdiği zarar nedeniyle çiftçi mağdur durumda olduğunu belirtti.

08.05.2024 20:41
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Domuzlar çiftçinin başına bela oldu: "20 dönüm tarlamızı mahvettiler"

Çiftçi ekti, domuzlar yedi: 3 kez aynı senaryo yaşandı

BOLU - Bolu'da 15-20 bin lira masrafla tarlasına silajlık mısır eken çiftçilerin tarlasındaki mahsule yaban domuzları dadandı. 20 dönümlük tarlasına domuzlar nedeniyle 3 sefer mısır eken çiftçiyi yaban domuzları bıktırdı.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Delice köyünde meydana geldi. Çiftçi Özcan Filiz, tarlasına bu yıl silajlık mısır ekti. Silajlık mısırlarının baş vermesiyle Filiz ailesinin tarlasına yaban domuzları dadandı. Baş veren mısırları yiyerek yok eden yaban domuzları Özcan Filiz'i bıktırdı. Özcan Filiz tekrar tarlasına mısır ekti ve yeniden domuzlardan dolayı mağduriyet yaşadı. 3 kez domuzlar nedeniyle mahsulünü kaybeden çiftçi, tarlası için 20 bin liraya yakın masraf yaptı. Şaşkınlık içerisinde olduğunu belirten Özcan Filiz, "Ben 30 yaşıma girdim, bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Mısırı kozadayken yediğini biliyoruz da tohumu ektiğimiz zaman yemesi hiçbir zaman görmedim" dedi. Mağdur olan Filiz ailesi, elleriyle tekrardan tarlaya mısır ekimi yaptı.

15-20 bin lira arasında tarlaya masraf yaptıklarını ifade eden Özcan Filiz, "20 dönümlük tarlamızı silajlık mısır ettik ama domuzların mağduriyetindeyiz. Tarlamıza 15-20 bin liralık masraf yaptık. Ekimi, biçimi, tohumu daha sonrasında dün akşam domuzlar girdi. 20 dönüm tarlamızı ektiğimiz mısırları tamamen yemişler. Tekrar tarlamızı 15-20 bin liralık tohum alarak yeniden ektik. Komple mısır tanelerini yemişler. Ekmeye çalışıyoruz traktör girmiyor şu anda sıralı olduğu için yukarıdan aşağı sürüler halinde aynı sıradan gelip mısır tanelerinin olduğu sıraları tamamen burnu ile kaldırıp tohumları yemişler" dedi.

Şaşkınlık içerisinde olduğunu belirten Özcan Filiz, "Ben 30 yaşıma girdim, bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Mısırı kozadayken yediğini biliyoruz da tohumu ektiğimiz zaman yemesi hiçbir zaman görmedim. 40 - 50 sürü halinde geliyorlar tarlalarıma zarar veriyorlar. Yetkililerden ricamız domuz sezonu da kapandı ama vurması da yasak bir çiftçi olarak biz de mağdur durumdayız yardımlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

3 kez tarlayı ektiklerini ifade eden Özcan Filiz'in annesi Huriye Filiz, "Burada domuzlar tarlamızdaki mahsulleri yemiş. Bu 3'üncü kez ekişimiz. İki sefer traktörle ektirdik bu sefer motor girmediği için elimizde ekmeye başladık. Başa çıkılacak gibi değil domuzlar" dedi.

Kaynak: İHA

Mısır, Bolu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Domuzlar çiftçinin başına bela oldu: '20 dönüm tarlamızı mahvettiler' - Son Dakika

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