Don Narenciye Üzerinde Yüzde 90 Zarar Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Don Narenciye Üzerinde Yüzde 90 Zarar Yarattı

Adana'da don nedeniyle narenciye ağaçlarında yüzde 30-90 zarar oluştu. Çiftçiler bakıma devam etmeli.

18.03.2025 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Don nedeniyle narenciyede yüzde 90'a varan zarar oluştu

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Kökçüoğlu: "Çiftçiler budama, gübreleme, sulama, yabancı ot ve hastalık kontrolü yapmalıdır"

ADANA - Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, don nedeniyle narenciye ağaçlarında yüzde 30 ile 90 arasında zarar oluştuğunu belirterek, "Ağaç yaprağı kurudu diye çiftçiler ağaçlarını kökünden sökmesin. Ağaçlara gübreleme, sulama, budama, yabancı otlardan kurtarma ve hastalık kontrolü yapılması gerekir" dedi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Kökçüoğlu, Adana'da 801 bin dekar alanda narenciye üretildiğini 2024 yılı içerisinde de yaklaşık 2 milyon tonluk toplam üretimle Türkiye'de en fazla narenciye üreten il konumunda olduklarını ifade etti. Kökçüoğlu, Türkiye'de en fazla narenciye üreten il olarak bu yıl 21-24 Şubat tarihleri arasında yaşanan dondan dolayı narenciyenin de etkilendiğini söyledi. Kökçüoğlu, don nedeniyle narenciyede yüzde 30 ile 90 arasında zarar oluştuğunu ifade ederek, "Don olayında bölgesel olarak değişmekle birlikte, hava sıcaklıkları akşam saatlerinden başlamak kaydıyla yer yer eks, 2 ile eksi 8 derece olduğu üreticilerle yapılan görüşmelerde tespit edilmiştir. Tespit yapılan bölgelerde, eğimin olduğu ve havalanması iyi arazilerdeki bahçelerde kısmen don zararının daha az gerçekleştiği, ova ve çukur alanlarda don zararının daha fazla oluştuğu gözlemlenmiştir. Yapılan bahçe sürveylerinde özellikle meyer, interdonat gibi erkenci limon çeşitlerinde yaprak ve sürgünlerde büzüşme, sararma gibi, çiçek tomurcuklarında ise kararma ve yanma gibi semptomlar gözlemlenmiştir. Yine portakal ve mandarin türlerinde de sürgün, yapraklar ve çiçek gözlerinde kısmen don hasarlarına rastlanılmıştır" diye konuştu.

Yaşanan zararlardan dolayı bazı çiftçilerin ağaçları kökünden söktüğünü gördüklerine dikkat çeken Kökçüoğlu, şöyle devam etti:

"Bölgemizde meydana gelen şiddetli don olayından sonra, üreticilerimizin don hasarı görmüş narenciye ağaçları için yapması gereken bakım ve işlemler, donun meydana geldiği zamanın, don kaynaklı yaralanma anındaki ağaçların genel durumu ve yaralanmanın hemen ardından gelen hava koşulları gibi bir dizi etmen tarafından belirlenir. Dallar ve budaklar, şiddetli bir dondan sonra birkaç aydan birkaç yıla kadar bir süre boyunca ölmeye devam edebilir. Bunun nedeni, dondan hemen sonra belirgin olmayabilecek kabuk ve odundaki gizli hasardır. Soğuktan dalları ölmüş narenciye ağaçları, sonraki büyüme mevsiminde ekstra bakım görmelidir. 'Bekle ve gör' yaklaşımı, dondan hemen sonra en iyi şekilde uygulanacak yöntemdir. Kesinlikle ağaçlar sökülmemelidir. Çiftçiler budama, gübreleme, sulama, yabancı ot ve hastalık kontrolü yapmalıdır. Özet olarak; narenciye ağaçları güçlüdür ve uygun bakım yapılırsa soğuk hasarından hızla kurtulabilirler. Don hasarının boyutu ve narenciye ağaçlarına sağlanan bakım seviyesi, ağaçların iyileşme hızını belirler. Uygun bakımla, yaprak dökülmesi ve küçük dal hasarı yaşayan ağaçların tek bir yılda donma öncesi duruma dönmesi beklenebilir."

Kökçüoğlu, yaşanan don olayının narenciyede önümüzdeki yıl verimi etkileyeceğini ancak zarar görmeyen alanlarla bu zararın ortadan kaldırılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Adana, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Don Narenciye Üzerinde Yüzde 90 Zarar Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batalla ile yollarını ayıran Bursaspor, teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan’ı getirdi Batalla ile yollarını ayıran Bursaspor, teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan'ı getirdi
Yeni takımı da belli Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek Yeni takımı da belli! Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek
DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun
Bakan Tunç: Öcalan mesajı okurken video çekildi, görüntüler istihbaratın elinde Bakan Tunç: Öcalan mesajı okurken video çekildi, görüntüler istihbaratın elinde
Bahçeli’den ’Sayın Öcalan’ Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok Bahçeli'den 'Sayın Öcalan' Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok
İsrail’in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400’ü geçti İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti
Türkiye’den İsrail’in saldırılarına ilk tepki Türkiye'den İsrail'in saldırılarına ilk tepki
Bazı kripto para ve ödeme şirketlerinin işlemleri durduruldu Bazı kripto para ve ödeme şirketlerinin işlemleri durduruldu
Sultan Vahdettin’in torununun evindeki 11 milyonluk hırsızlık kamerada Sultan Vahdettin'in torununun evindeki 11 milyonluk hırsızlık kamerada
Ahmet Çakar, Galatasaray’ın kaybedeceği maçları sayıp Fenerbahçe’yi şampiyon ilan etti Ahmet Çakar, Galatasaray'ın kaybedeceği maçları sayıp Fenerbahçe'yi şampiyon ilan etti
Arnavutköy’de ağaçlık alanda insana ait kafatası bulundu Arnavutköy'de ağaçlık alanda insana ait kafatası bulundu

14:04 DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun
13:39 Bahçeli’den ’Sayın Öcalan’ Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok Bahçeli'den 'Sayın Öcalan' Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok
13:24 İsrail’in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400’ü geçti İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti
11:59 Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu: Gündemde af söz konusu değil Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu: Gündemde af söz konusu değil
11:17 Diploma soruşturmasında üniversite kurucusundan İmamoğlu’nu köşeye sıkıştıracak ifade Diploma soruşturmasında üniversite kurucusundan İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak ifade
23:16 Beyaz Saray: Fransızlar bizim sayemizde Almanca konuşmuyor Beyaz Saray: Fransızlar bizim sayemizde Almanca konuşmuyor
23:03 Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti
22:00 ABD’den İran’a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur ABD'den İran'a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur
21:45 “Bizi kim alabilir“ diyerek tüfekle havaya ateş açan 6 kişi gözaltına alındı "Bizi kim alabilir" diyerek tüfekle havaya ateş açan 6 kişi gözaltına alındı
21:28 Bakan Yılmaz Tunç: Terörsüz bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz Bakan Yılmaz Tunç: Terörsüz bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
21:10 Pozitifbank ve Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork tutuklandı Pozitifbank ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 14:43:17. #7.12#
SON DAKİKA: Don Narenciye Üzerinde Yüzde 90 Zarar Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.