Donald Trump Silahlı Saldırıya Uğradı

Güncel

(ANKARA) - ABD'nin Pensilvanya eyaletinde seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğrayan ABD Başkan adayı Donald Trump'ın Szcüsü Steven Cheung, "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor" dedi.

Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'nın Butler şehrinde düzenlediği miting sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramış, Trump'ın kulağından yaralandığı görülmüştü. Sağ yanağına kan aktığı görülen Donald Trump, etrafında kalkan oluşturan görevliler tarafından kürsüden uzaklaştırılmıştı.

Donald Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Cheung, "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor" dedi.

Sözcü Cheung,Trump'ın olay sırasında hızlı davranan korumalara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ettiğini belirtti.