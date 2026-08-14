DONAU EKSPRES II 48 Sudanlı Göçmeni Kurtardı - Son Dakika
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DONAU EKSPRES II 48 Sudanlı Göçmeni Kurtardı

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Türk bayraklı gemi, Girit açıklarında mahsur kalan 48 Sudanlı göçmeni başarılı bir şekilde kurtardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk bayraklı DONAU EKSPRES II isimli geminin, Girit'in yaklaşık 50 deniz mili güneyinde denizde mahsur kalan 48 Sudanlı düzensiz göçmeni kurtardığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Türk bayraklı DONAU EKSPRES II gemisinin, Girit'in yaklaşık 50 deniz mili güneyinde denizde mahsur kalan 48 Sudanlı düzensiz göçmeni kurtardığı ifade edildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Mısır'dan Danimarka'ya seyir halinde olan geminin mürettebatı, yaklaşık 3 gündür denizde bulunan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle hayati tehlike altında olan 48 kişiyi güvenli şekilde gemiye aldı. Kurtarılanlar arasında bir kadın ve iki çocuk da bulunuyordu. Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinin koordinasyonunda yürütülen süreçte 48 kişi Yunanistan sahil güvenlik unsurlarına güvenli şekilde teslim edildi. DONAU EKSPRES II, teslim işlemlerinin ardından rutin seyrine devam etti. 48 kişinin kurtarılmasına katkı sağlayan geminin kaptan ve mürettebatına, gösterdikleri örnek denizcilik dayanışması için teşekkür ederiz. Allah selamet versin."

Kaynak: AA

Denizcilik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DONAU EKSPRES II 48 Sudanlı Göçmeni Kurtardı - Son Dakika

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