Donbas'taki Güney Afrikalılardan 4'ü Ülkesine Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Donbas'taki Güney Afrikalılardan 4'ü Ülkesine Döndü

18.02.2026 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 Güney Afrikalı, yüksek maaş vaadiyle Rus ordusuna katıldı; 4'ü Dubai ile ülkelerine döndü.

CAPE Ukrayna'nın Donbas bölgesinde savaş alanında mahsur kalan 17 Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşından dördü ülkelerine döndü.

Devlet televizyonu SABC kanalının haberine göre, yüksek maaşlı iş vaadiyle kandırılarak Rus ordusuna katılan ve Donbas'ta mahsur kalan 4 Güney Afrikalı, Dubai aktarmalı uçuşla O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Güney Afrika hükümeti, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, yaşları 20 ila 39 arasında değişen 17 Güney Afrikalının ülkeye dönmesi için diplomatik kanallar üzerinden çalışma yürütüldüğünü bildirmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın kızı olan eski MK Parti milletvekili Duduzile Zuma-Sambudla, 17 Güney Afrika vatandaşını "yakın koruma eğitimi" vaadiyle kandırıp Ukrayna cephesinde Rus ordusu adına savaşmaya göndererek insan kaçakçılığı ve yasa dışı paralı asker faaliyeti yürütmekle suçlanmıştı.

Zuma-Sambudla, hakkında soruşturma başlatılmasının ardından milletvekilliğinden istifa etmişti.

Rus ordusuna paralı asker sağlamakla suçlanan 5 Güney Afrikalı, hakim karşısına çıktı

Aralarında devlet radyosu SA FM sunucusu Nonkululeko Mantula'nın da bulunduğu 5 sanık, Güney Afrikalıları sahte iş vaatleriyle Rusya-Ukrayna Savaşı'na katılmaya ikna ederek "Yabancı Askeri Yardım Düzenleme Yasası"nı ihlal etmek suçlamasıyla bugün hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, soruşturmanın tamamlanabilmesi için davayı 29 Nisan'a ertelerken, sanıklar kefaletle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Güncel, Donbas, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Güncel Donbas'taki Güney Afrikalılardan 4'ü Ülkesine Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

20:23
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
16:42
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 20:35:46. #7.11#
SON DAKİKA: Donbas'taki Güney Afrikalılardan 4'ü Ülkesine Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.