Dondurma Kısa Filmi Şanlıurfa'da Çekildi - Son Dakika
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Dondurma Kısa Filmi Şanlıurfa'da Çekildi

Dondurma Kısa Filmi Şanlıurfa\'da Çekildi
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Fatma Çakmak Özcan'ın yönettiği 'Dondurma' filmi, savaş ve hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Fatma Çakmak Özcan'ın üstlendiği "Dondurma" adlı kısa filmin çekimleri, Şanlıurfa'da tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT 12 Punto Kısa Film Yapım Desteği alan filmin yapımcılığını Abdulhamit Güler ve Aşkın Özcan üstleniyor.

Filmde karpuz ve dondurma metaforları üzerinden sınır, savaş ve hayatta kalma mücadelesi, bir çocukla yaşam umudunu koruyan genç bir adamın gözünden anlatılıyor.

İstanbul Sinema Evi ve Kısa'dan Hisse Sanat yapımı filmin görüntü yönetmenliğini Mustafa Yeşilova, sanat yönetmenliğini Osman Çankırılı, uygulayıcı yapımcılığını Yılmaz Kıvanç, yardımcı yönetmenliğini ise Sevilay Ceylan yaptı.

FSM Film ve Aytekin Sound'un da destek verdiği yapımın oyuncu kadrosunda İsmet Aydemir, Akın Tugay ve Yiğit Ege Yazar yer alıyor.

Post prodüksiyon süreci devam eden film, tamamlanmasının ardından ulusal ve uluslararası festivallerde izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenden Gazze vurgusu

Yönetmen Fatma Çakmak Özcan, filmin hikayesinin Gazze'de yaşanan saldırılar sırasında kızının kendisine yönelttiği "Anne, savaş bir gün bize de gelir mi?" sorusundan ilhamla ortaya çıktığını belirtti.

Savaşın tüm insanlığın ortak sorunu olduğuna dikkati çeken Özcan, çekim sürecinde özveriyle çalışan ekibe ve projeye destek veren kurumlara teşekkür etti.

Yapımcılardan Aşkın Özcan da filmin, savaşın yol açtığı insani sorunlara dikkat çekmeyi amaçladığını ifade etti.

Filmin yapımcılarından Abdulhamit Güler ise filmin, sınır ve savaş olgusunu metaforik bir anlatımla evrensel bir düzleme taşıdığını belirtti.

"Dondurma" filminin konusu ise şöyle:

"Doğuda bir sınır köyünde yaşayan Ahmet, kendi karpuz tarlasından topladığı karpuzlarla dondurma yapar. Yaptığı dondurmaları seyyar dondurma arabasıyla çevre köylere satarak geçimini sağlar. Sınırdaki teller her geçen gün yaşadıkları toprakları içine alır. Sınırdaki silahlı müdahale köylünün sınıra yaklaşmasına müsaade etmez. Bu sıkıntılı ortamda köylü çocuklarının en büyük heyecanı Ahmet'in dondurma arabasıdır. En çok da Ahmet'in süt tedariki yaptığı Muhammed için. Ablukanın karpuz tarlasına kadar dayanması ile Ahmet çaresiz kalıp dondurma üretimini ve satışını durdurmak zorunda kalır. Bu durum karşısında Muhammed kendince bir çözüm bulur. Fakat bunun bedelini canıyla öder."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dondurma Kısa Filmi Şanlıurfa'da Çekildi - Son Dakika

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