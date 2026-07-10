Dondurma Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

GIDA Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, yaz mevsiminin sevilen lezzeti dondurmayı alırken ya da tüketirken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili uyarılarda bulunup, "Özellikle dondurma karışımın iyi derecede pastörize edilmesi gerekir. Edilmezse, patojen dediğimiz hastalık yapıcı mikroorganizmaların üremesi sonucu ciddi halk sağlığı problemleri yaratabilir. Dondurmayı tüketirken güvenilir yerlerden almak lazım" dedi.

Yazın serin lezzetlerinden dondurma, yanlış koşullarda üretildiğinde veya saklandığında ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Uzmanlar; açıkta satılan, ambalajı zarar görmüş ya da içeriği bilinmeyen dondurmaların tüketilmemesini gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, dondurmanın protein, karbonhidrat, yağ ve A, B, D, E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller açısından zengin bir gıda maddesi olduğunu söyledi. Dondurmanın yaz- kış tüketildiğini hatırlatan Toprak, "Ama dondurma yaparken oldukça dikkat etmek gerekir. Özellikle dondurma karışımın iyi derecede pastörize edilmesi gerekir. Edilmezse, patojen dediğimiz hastalık yapıcı mikroorganizmaların üremesi sonucu ciddi halk sağlığı problemleri yaratabilir. Dondurmayı tüketirken güvenilir yerlerden almak lazım. Özellikle seyyarlardan, sokak satışlarından kaçınmak lazım" dedi.

'SUYUN SIKLIKLA DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR'

Toprak, "Satılan külahların ters bir şekilde durup, üzerinin kapalı olması, toz- topraktan arındırılmış olması da önemli. Buradan gelebilecek bir bulaşımın önüne geçmek gerek. Önemli noktalardan biri de son derece besleyici bir ürün. Bize olduğu kadar mikroorganizmaların da çok sevdiği bir ürün. Dondurma kaşığının içine konulduğu su da önemli. Bu suyun içine konulan kaşığın çok fazla beklemesi halinde, mikroorganizmanın bulaşmasına neden olur. Bu da gıda zehirlenmelerine sebep olur. Severek tükettiğimiz dondurma sonucu zehirlenip; yazımızın mahvolmasını istemeyiz. Dikkat etmek gerekiyor. Suyun sıklıkla değiştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

'ERİMİŞ VE TEKRARDAN DONDURULMUŞ ÜRÜNE DİKKAT'

Ambalajlı ürünlere de değinen Toprak, "Ambalajının bütünlüğünün bozulmamış olmasına dikkat etmek gerekiyor. Eğer ambalajın bütünlüğünde bir bozukluk varsa, erimiş ve tekrardan dondurulmuş olma olasılığını güçlendirir. Bunlardan kaçınmak gerekiyor. Son tüketim tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan verilmiş işletme kayıt belgesi gibi durumlara da bakmak gerekiyor. Dondurmayı aldıktan sonra hızlı bir şekilde dolaba götürmemiz lazım. Dondurmanın taşıma esnasında soğuk zincirin korunması lazım. Kristallenmiş dondurmaları tüketmekten de kaçınmak gerekiyor" dedi.

'EN ÇOK HİJYENE DİKKAT EDİYORUZ'

Dondurma ustası Yıldız Bahadırlı (43) ise "Dondurmayı taze meyvelerden, keçi sütünden yapıyoruz. En çok hijyene dikkat ediyoruz. Günlük temizliğe önem veriyoruz. Dondurma kaşığımızı koyduğumuz kabın, her ürün verdiğimizde suyunu değiştiriyoruz. Ne şartlar altında yapıldığını kesinlikle bilemeyiz. Dondurmayı en çok çocuklarımız tükettiği için dikkat etmemiz gerekiyor. Ürünün yapıldığı ortam, kullanılan malzeme çok önemli. Bildik yerlerden yenilmesi her zaman daha iyidir" diye konuştu. Bahadırlı, en çok sütlü Maraş dondurmasının tercih edildiğini söyledi.