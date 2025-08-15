Döner Bıçağıyla Tehdit Eden Zanlı Yakalandı

Başkentte trafikte başka bir sürücüyü döner bıçağıyla tehdit eden zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Dün akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda seyreden otomobil sürücüsü, yandaki aracın şoförü tarafından döner bıçağıyla tehdit edildi.
Olay anının cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılması üzerine, Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, döner bıçağıyla tehditte bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Plakası tespit edilen araç, Karşıyaka Mahallesi'nde durduruldu. Araçtaki F.D. gözaltına alındı, yapılan aramada döner bıçağı ele geçirildi.
Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten idari para cezası uygulanan şüphelinin aracı otoparka çekildi.
Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından F.D'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
