Döner Ustası Hayat Kurtardı

Olay, öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana geldi. Nefes borusuna yiyecek kaçan müşteri, kasaya yöneldi. Durumu fark eden döner ustası, müşteriye Heimlich manevrası uyguladı. Ustanın müdahalesiyle yeniden nefes almaya başlayan müşteri, hayati tehlikeyi atlattı.
O anlar lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
