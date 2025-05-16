Dönerciyi Bıçakla Öldüren Sanık Yargılanıyor

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kavga ettiği dönerciyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Gökhan B. ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Gökhan B, olay günü alkol aldığını ve seyyar dönerci arkadaşı Ozan Alpay'ın yanına onu öldürme amacıyla gitmediğini öne sürdü.

Arkadaşı Ozan Alpay'ın kendisine yumruk attığını ve hakaret ettiğini ileri süren Gökhan B, "Benim aracım Ozan'ın seyyar döner tezgahının bulunduğu yerdeydi. Ben aracımı almak amacıyla oraya gittim. Kimseyi öldürme kastım yoktu. Olay yerine gittiğimde Ozan beni darbetti. Ayrıca bana küfretti. Ben alkollüydüm. Ozan üzerime gelmeye devam edince bıçağı rastgele salladım. Öldürme niyetim yoktu. Korkutmak istemiştim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Gökhan B'nin suçu işlediğine dair kuvvetli şüphenin olması, henüz dinlenmeyen tanıkların bulunması ve kaçma şüphesi sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına, beyanları alınmayan tanıkların diğer celsede dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde 9 Eylül 2024'te Gökhan B. ile gece seyyar dönercilik yapan Ozan Alpay (27) arasında kavga çıkmış, bıçaklanan Ozan Alpay hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Gökhan B. (28) tutuklanmıştı. Sanık Gökhan B. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.