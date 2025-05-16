Dongying'de Otomobil Lastiği Fuarı Başladı

DONGYİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Dongying kentinde düzenlenen 15. Çin (Guangrao) Uluslararası Otomobil Lastiği ve Oto Aksesuarları Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 15 Mayıs 2025. 15.

Çin (Guangrao) Uluslararası Otomobil Lastiği ve Oto Aksesuarları Fuarı perşembe günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Dongying kentinde başladı.

800'den fazla katılımcının yer aldığı fuarda kauçuk lastik endüstrisinde geliştirilen en yeni teknoloji ve ürünler sergilendi. Dünya çapında 70'ten fazla ülke ve bölgeden profesyonel alıcı, fuarda yenilikçi ürünleri keşfetme imkanına sahip oldu. (Fotoğraf: Xu Suhui/Xinhua)