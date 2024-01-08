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Donmak üzereyken bulup hayatını kurtardı, doğaya kazandırılmasını istiyor - Son Dakika
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Donmak üzereyken bulup hayatını kurtardı, doğaya kazandırılmasını istiyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir işçi, Adana'dan gelen boruların içinde donmak üzere olan bir dikenli keleri buldu ve hayatını kurtardı. İnternet araştırması sonucunda bu türün Türkiye'de Akdeniz bölgesi ve Yunanistan'da yaşadığını öğrenen işçi, yetkililere çağrıda bulunarak kertenkelenin tekrar doğaya kazandırılmasını istedi.

Donmak üzereyken bulup hayatını kurtardı, doğaya kazandırılmasını istiyor
08.01.2024 - 23:20,
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Donmak üzereyken bulup hayatını kurtardı, doğaya kazandırılmasını istiyor

SİVAS - Adana'dan gelen davetsiz misafir için yetkililere çağrıda bulundu, donmak üzereyken bulduğu dikenli kelerin hayatını kurtardı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Kartalkaya Sulama Tesisinde işçi olarak çalışan Şükrü Pekyürek, sulama kanalının inşaatı için Adana'dan gelen boruların içinde bulduğu tanımlayamadığı sürüngenle şaşkına döndü. Boruların içerisinde yaklaşık 20 santimetre büyüklüğünde ki sürüngeni gören Pekyürek, canlının hareket etmediğini fark etti. Pekyürek boruların içerisinde sürüngen çıkartarak şantiye sahasında bulunan sobanın yanına götürdü. Yaklaşık 30 dakika sonra kertenkelenin hareket etmesiyle yaşadığı anlaşıldı. Pekyürek, internet üzerinde yaptığı araştırmada bulduğu canlının dikenli keler isimli sürüngen olduğunu öğrendi.

Bu türün Türkiye'de Akdeniz bölgesi ve Yunanistan yaşadığını öğrenen Pekyürek, Dikenli kelerin yaşam alanına geri götürülmesi için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

"Kertenkelenin tekrar doğaya kazandırılmasını istiyorum"

Gemerek Kartalkaya Sulama Tesisinde çalışan Şükrü Pekyürek, "Bu hayvanı donmuş vaziyette buldum. Kertenkele zannetmiştim. Donmuş bir haldeydi bende onu sobanın yanına koydum, yarım saat sonra hareketlenmeye başladı. İnternetten ne olduğunu araştırmaya başladım. Yaptığım araştırmalar sonucunda dikenli keler olduğunu öğrendim. Yaptığım araştırmada Sivas bölgesinde yetişemeyeceğini öğrendim. Yaşam alanının Akdeniz bölgesi ve Yunanistan olduğunu öğrendim. Şuanda kertenkeleye şantiye alanında bakıyoruz ve yetkililerden yardım istiyorum. Kertenkelenin tekrar doğaya kazandırılmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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