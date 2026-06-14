Dönme Dolap, Milli Takıma Destek İçin Aydınlatıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kurulu 90 metre yüksekliğindeki dönme dolapta "Haydi bizim çocuklar", "Haydi Türkiyem" yazısıyla A Milli Futbol Takımı'na destek verildi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden ve bugün ilk maçını oynayan A Milli Futbol Takımı'na destek için Atatürk Bulvarı'ndaki üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği devasa dönme dolaba milli takım logosu ve Türk bayrağı figürü yansıtıldı.

Akşam saatlerinden itibaren sürekli gösterilen destek ışıklandırması vatandaşların dikkatini çekti.

Lunaparkın yöneticilerinden Mehmet Saatçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hizmete başladıkları ilk günden itibaren önemli günlerde hazırladıkları figürler ve yazılarla farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Milli takıma başarı dilemek amacıyla "Haydi bizim çocuklar", "Haydi Türkiyem" yazısı ile milli takım logosu ve dalgalanan Türk bayrağı figürünü gece boyunca yansıttıklarını ifade eden Saatçı, şunları söyledi:

"Amacımız, Antalya'nın kalbinden tüm Türkiye'nin kalbine birlik ve beraberlik köprüsü kurmak. Milli takımımızın bu önemli mücadelesinde yanlarında olduğumuzu görmek istedik. Antalya'nın simgesi Heart of Antalya isimli dönme dolabımız üzerinde şanlı bayrağımızı dalgalandırarak 'Haydi bizim çocuklar' ve 'Haydi Türkiyem' nidalarıyla her bir vatandaşımıza o ortak gururu ve biz olma coşkusunu hissettirmeyi hedefledik. Çünkü biz, bir aradayken güzeliz."

Saatçı, milli takıma desteklerinin süreceğini ifade etti.