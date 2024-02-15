Donmuş Qinghai Gölü'nden Masalsı Manzara - Son Dakika
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Donmuş Qinghai Gölü'nden Masalsı Manzara

Donmuş Qinghai Gölü\'nden Masalsı Manzara

Çin'in iç kesimlerinde bulunan Qinghai Gölü, havaların soğumasıyla buz tuttu. Bu durum, gölün üzerinde masalsı bir manzara oluşmasına sebep oldu. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Qinghai Gölü'nden çekilen çeşitli görüntüleri paylaştı.

15.02.2024 13:03  Güncelleme: 13:04
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Donmuş Qinghai Gölü'nden çeşitli görüntüler

Çin'in iç kesimlerindeki en büyük tuzlu su gölü olan Qinghai Gölü havaların soğumasıyla buz tuttu. Donmuş göl, masalsı bir manzara oluşturdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qinghai'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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