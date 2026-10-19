Dönüşüm Başkanlığı, sel sonrası Ayazağa\'da 2027\'de 2-3 adayı dönüştürmeyi hedefliyor

KENSTSEL Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, selden etkilenen Sarıyer Ayazağa'da yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alp, "Hedefimiz 2027 yılı içerisinde Ayazağa bölgesinde ada bazlı en az 2-3 adayı dönüştürecek şekilde çalışmaları gerçekleştirmek. Biz bütün Ayazağa'yı dönüştürmek isteriz. Selle birlikte detaylı tespitlerimizde yapıların ruhsatsız, kaçak, ekonomik ömrünü tamamladığı sadece selle de ilgili değil köhneleşmelerin olduğunda gözlemlemekteyiz" dedi.

İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü meydana gelen selden etkilenen yerler arasında Ayazağa da yer aldı. Burada yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmaları için bir merkez kuruldu. Vatandaşlara dönüşüm süreci hakkında bilgi verilen ofiste, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp dönüşüm projesinin nasıl yürütüleceğine dair açıklamalarda bulundu.

'VATANDAŞLARIMIZLA GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK; İKİ SEÇENEK SUNULDU'

Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, "Bugün içerisinde bulunduğumuz ofis Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın Kentsel Dönüşüm Ofisi. Kalıcı çalışmalarda kentsel dönüşüm faaliyetlerimiz için vatandaşlarımızla görüşmelere başladık. İki önemli seçenek sunuldu. Bir tanesi yaklaşık 2 yıldır İstanbul ilimizde devam eden 'Yarısı Bizden' kampanyasını vatandaşlarımıza altını çizerek daha da anlatmaktayız. Bu kampanya kapsamında 39 ilçemizde İstanbul'da yaklaşık 118 bin bağımsız birim vatandaşlarımız komşularıyla anlaşıp, istediği müteahhitle görüşmesini sağlayıp, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızdan 875 bin lira kredi, 875 bin lira hibe ve 125 bin lira taşınma desteği alarak çalışmalarını, dönüşümlerini bizlerin desteğiyle sürdürmekte. Ayazağa Mahallemizde de yukarıdaki katta arkadaşlarımız bilgilendirmeleri vatandaşlarımızla yapılıyor; bu birinci seçenek. İkinci seçenek de yine Ayazağa'da, ada bazında vatandaşlarımız komşularıyla biraraya gelip alan bazlı bir dönüşüm talep etmeleri durumunda da yine Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız uzlaşmalarını gerçekleştirip projelendirmesini yapıp, tespitlerini yapıp yıkımlarından sonra bakanlığımızın kuruluşu olan TOKİ eliyle yapım faaliyetlerini gerçekleştirip konutlarını, ticaretlerini kendilerine teslim ederek bir dönüşüm faaliyeti gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

'MALİYETLERİ HESAP EDİP İNDİRİMLER SAĞLANIYOR'

Başkan Alp, "Alan bazlı dönüşümlerde vatandaşlarımızın mevcut kıymet takdirlerini hesap ediyoruz, maliyetleri hesap ediyoruz. Bunun üzerinden Cumhurbaşkanlığı kararıyla indirimler sağlanıp kolaylıklarla vatandaşın ödemesi uzun vadede sağlanıp dönüşüm gerçekleştiriliyor. Biz her iki dönüşümün de, her iki yöntemle yapılan dönüşümün de Ayazağa için, Sarıyer için ve İstanbul için çok önemli olduğunu, özellikle 6 Şubat depremlerinden itibaren ziyadesiyle altını çizerek bütün ekiplerimizle sahada gayret ediyoruz. İstanbul'da da az önce ifade ettiğim gibi 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla şu an Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızdan hibe ve kredi alarak dönüşümünü sürdüren, tamamlayan tam 118 bin bağımsız birim var. Bununla birlikte başkanlığımız ve TOKİ eliyle 128 bin bağımsız birimde alan bazlı çalışmalarımız devam ediyor. Bunların örnekleri Üsküdar'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, Beykoz'da Tokatköy'de, Bağcılar'da Demircan Sistesi'nde, Güngören'de Tozkoparan'da, yakın zamanda teslimlerini, kuralarını çektiğimiz Maltepe'de İETT bloklarında, Zeytinburnu'da Beştelsiz'de de çok fazla bütün ilçelerde bizim alan bazlı çalışmalarımız, uzlaşmalarımız, dönüşümlerimiz devam ediyor. Depremler, seller, afetler vatandaşlarımızın öncelikle can kayıplarını önlemek, bu afetlerde sonra mal kaybını önlemek için biz Kentsel Dönüşüm Başkanlığı olarak çalışmalarımıza var gücümüzle gayret ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz ofis vatandaşlarımız istediği sürece burada açık kalacak. Her iki dönüşüm yöntemiyle de ilgili vatandaşlarımızla bilgilendireceğiz, uzlaşmalarını sağlayacağız" dedi.

'HEDEFİMİZ ADA BAZLI 2-3 ADAYI DÖNÜŞTÜRECEK ŞEKİLDE ÇALIŞMAK'

Alp ayrıca, "Hedefimiz 2027 yılı içerisinde Ayazağa bölgesinde ada bazlı en az 2-3 adayı dönüştürecek şekilde çalışmaları gerçekleştirmek. Biz bütün Ayazağa'yı dönüştürmek isteriz. Selle birlikte detaylı tespitlerimizde yapıların ruhsatsız, kaçak, ekonomik ömrünü tamamladığı; sadece selle de ilgili değil köhnehleşmelerin olduğunda gözlemlemekteyiz" diye konuştu.