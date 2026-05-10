Eshot Şoförü Zerrin Kaptan'a Anneler Günü Sürprizi

10.05.2026 12:55  Güncelleme: 14:53
İzmir'de otobüs şoförü Zerrin Tuncay Karadavut, dördüz çocuklarının yanıltıcı bir sürprizle karşılaşarak duygusal bir Anneler Günü yaşadı. Çocukları, annelerini otobüs seferinde çiçeklerle karşıladı.

(İZMİR) - İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'nde otobüs şoförlüğü yapan Zerrin Tuncay Karadavut, dördüz çocuklarının kendisine hazırladığı sürprizle unutamayacağı bir Anneler Günü yaşadı. Karadavut, sefer sırasında duraktan yolcu olarak binen çocuklarının kendisine verdiği çiçekler karşısında bir hayli duygulandı.

ESHOT Genel Müdürlüğü çatısı altında görev yapan 300'e yakın kadın şoförden biri olan 51 yaşındaki Zerrin Tuncay Karadavut, Anneler Günü'nde büyük bir mutluluk yaşadı. ESHOT'un 472 numaralı İşçi Evleri – Tınaztepe hattında çalışan dördüz annesi Zerrin Tuncay Karadavut, Buca Papatya durağına yanaştığında ilkokul birinci sınıfa giden 6 yaşındaki Kumsal Nazik, Doruk, Kayra ve Ömer isimli çocuklarının sürpriziyle karşılaştı. Çiçeklerle annelerini bekleyen dördüzler, Karadavut'un durağa yanaşmasıyla otobüse bindi ve annelerine sarılarak Anneler Günü'nü kutladı.

"ÇOK HEYECANLANDIM, MUTLU OLDUM"

Çocuklarını kucaklayan Zerrin Tuncay Karadavut, "Beklemiyordum, hazırlıksız yakalandım. Bu sürpriz çok hoşuma gitti. Çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Heyecanlı bir gün, Anneler Günü. Bu duyguyu yaşamak için anne olmak gerekiyormuş; Yaradan bana bir değil, dört çocuk verdi" dedi.

İşini severek yaptığını dile getiren Karadavut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşim zevkli ama bir o kadar da yorucu. Otobüs kullanmayı seviyorum. Çocukluğumdan beri araba kullanıyorum. Babalarıyla birlikte motor sürüyorlar. Trafiğe çıktığımda kendimin ve yolcularımın güvenliğini düşünüyorum. Herkesin evine sağlıklı gitmesini istiyoruz. Herkesin bekleyeni var. Ben gelmeden çocuklarım uyumuyor."

ANNELERİNE SARILARAK KUTLADILAR

Karadavut'un dördüz çocuklarından Kumsal Nazik, "Annemi direksiyon başında görmek beni çok mutlu ediyor. Onu çalışırken izlemek gurur verici" dedi.

Ömer, "Annem geldiğinde bizi öptü, sarıldı. O an çok duygulandım, çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Kayra, "Annemi beklerken çok heyecanlandım. Onu görünce dünyanın en mutlu çocuğu gibi hissettim" dedi.

Doruk ise "Annemi görünce çok heyecanlandım. Otobüsüne bindik, birlikte gezdik ve fotoğraf çektirdik. Annemi çok seviyorum" diye konuştu.

Çocuklar annelerine sarılarak Anneler Günü'nü kutladı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
