Dört ülkenin savcıları Belçika'nın Nieuwpoort kentinde terörle mücadele için toplandı - Son Dakika
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Dört ülkenin savcıları Belçika'nın Nieuwpoort kentinde terörle mücadele için toplandı

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Belçika, Fransa, Almanya ve Hollanda'nın savcılık yetkilileri, terör ve uluslararası suçlarla mücadelede işbirliği için 22-23 Ekim'de Nieuwpoort'ta toplandı. Kuzey Denizi Grubu'nun ikinci toplantısında terör tehdidinin değişen yapısı ve sınır ötesi suçlarla mücadele ele alındı.

Belçika, Fransa, Almanya ve Hollanda'nın üst düzey savcılık yetkilileri, terörizm ve uluslararası suçlarla mücadelede adli işbirliğini güçlendirmek amacıyla Belçika'da bir araya geldi.

Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamaya göre, 2025'te Fransa'nın girişimiyle kurulan "Kuzey Denizi Grubu"nun ikinci toplantısı, 22-23 Ekim'de Belçika'nın Nieuwpoort kentinde düzenlendi.

Belçika Federal Savcısı Ann Fransen'in girişimiyle yapılan toplantıda, terör tehdidinin değişen yapısı, devlet terörizmi ve sınır ötesi suçlarla mücadele konuları ele alındı.

Toplantıda ayrıca, suç faaliyetlerinin hizmet olarak sunulmasını ifade eden "crime as a service" modelinin terör eylemlerinde kullanılma ihtimali, terör soruşturmalarında çocuk yaştaki şüphelilerin durumu ve aşırılıkçı hareketlerin eylemlerine karşı ortak adli müdahale yöntemleri görüşüldü.

Uluslararası suçların kovuşturulması kapsamında Irak ve Suriye ile adli işbirliğinin çeşitli boyutları da değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belçika Federal Savcısı Fransen, terörizm ve uluslararası insancıl hukukun ağır ihlalleriyle mücadelede sınır ötesi işbirliğinin önemine işaret ederek, "Kuzey Denizi ülkelerimizi ayırmıyor, birbirine bağlıyor. Bu suçlar ulusal sınırlarda durmuyor, dolayısıyla bizim müdahalelerimiz de durmamalı." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Belçika Federal Savcısı Ann Fransen, Almanya Federal Başsavcısı Jens Rommel, Hollanda Ulusal Savcılık Başsavcısı John Lucas ve Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcısı Olivier Christen'i temsilen Savcı Birinci Yardımcısı Benjamin Chambre katıldı.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcısı Olivier Christen'in girişimiyle 2025'te oluşturulan Kuzey Denizi Grubu, Belçika, Fransa, Almanya ve Hollanda arasında terörizm ve uluslararası suçlarla mücadelede bilgi paylaşımını artırmayı ve adli işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Grup, sınır aşan suçlara karşı ülkelerin yargı makamları arasında koordinasyon sağlanmasını hedefliyor.

Kaynak: AA
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