Dortmund’da Irkçı Hakaret Skandalı - Son Dakika
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Dortmund’da Irkçı Hakaret Skandalı

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Alman çift, Türk kız kardeşlere hakaret edip, polis soruşturması başlatıldı. Tepkiler çığ gibi büyüyor.

Almanya'nın Dortmund kenti yakınlarındaki Bestwig beldesinde bir Alman çiftin, 13 ve 22 yaşlarındaki Türk kız kardeşlere yönelik ırkçı hakaretlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Bestwig tren istasyonunda 20 Ağustos'ta yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada yayılarak büyük tepki toplarken, Alman çift hakkında polis soruşturma başlattı.

Görüntülerde, Alman kadın ve erkeğin, başörtülü olan Türk kız kardeşlere "Sizi ilk uçakla evlerinize geri göndermeliyiz" şeklinde sözler sarf ettiği duyuluyor.

Alman kadının ayrıca kız kardeşlere yönelik, "Sürekli tecavüze uğramanızı diliyorum" ifadesini kullandığı görülüyor.

Hochsauerland bölgesi emniyeti, AA muhabirinin konuya ilişkin yazılı sorusu üzerine ceza soruşturmasının başlatıldığını ve Dortmund Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü aktardı.

Mağdur gençlerin akrabası olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Overath Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Osman Yusuf da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ırkçı sözlerin sarfedilmesinin insanın aklının alabileceği bir durum olmadığını ve mazur görülemeyeceğini belirtti.

Yusuf, soruşturmanın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dortmund’da Irkçı Hakaret Skandalı - Son Dakika

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