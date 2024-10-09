Dortmund'daki Gösteri Gerilimli Dağıtıldı

Güncel

Almanya'nın Dortmund kentinde İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de katılması planlanan Filistin yanlısı gösterilerin yapıldığı kampın polis tarafından dağıtıldığı bildirildi.

Welt gazetesinin haberine göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin parlamento grubunun iç politika sözcüsü Alexander Throm, İsveçli aktivist Thunberg'e gösterilere giriş yasağı getirilmesi çağrısında bulundu.

Throm, Bild gazetesine verdiği demeçte, Federal İçişleri Bakanlığının "Yahudi düşmanlarına" giriş yasağı koyması gerektiğini savunarak, "Buraya İsrail aleyhinde propaganda yapmak ve polisimizi karalamak için gelenlerin Almanya'da yeri yoktur." dedi.

Dortmund Üniversitesi yakınındaki Filistin yanlısı gösterilerin düzenlendiği kampın, polis tarafından Thunberg'in katılacağı gerekçesiyle dağıtıldığı belirtildi.

Polis konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Thunberg isimli kişiyle bağlantılı son olayların, onun şiddete başvuran bir katılımcı olduğu değerlendirmesine yol açtı." ifadeleri kullanıldı.