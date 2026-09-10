Dörtyol'da akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsünün ehliyeti 60 gün süreyle alındı
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki otoyolda motosikletiyle akrobatik hareketler yapan ve aşırı hız yapan sürücü, jandarma ekiplerince yakalandı. Sürücüye 53 bin 246 lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafik güvenliğini tehliye atan motosiklet sürücüsünün ehliyetine el konuldu.
Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal'deki hesabında yer alan açıklamaya göre, Dörtyol ilçesindeki otoyolda motosikletiyle akrobatik hareketlerde bulunan, art arda şerit değiştirerek aşırı hız yapan sürücü ekiplerce yakalandı.
Sürücüye 53 bin 246 lira idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.
Kaynak: AA
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