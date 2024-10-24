Dörtyol\'da Gençlik Etkinliği

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezince öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Merkezin gençlik liderleri ile gönüllüler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Kuzuculu Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak İlkokulu'nu ziyaret etti.

Katılımcılar, okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle oyun oynadı.