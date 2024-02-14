Dörtyol'da 2 Bin 573 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Dörtyol'da 2 Bin 573 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Dörtyol\'da 2 Bin 573 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 bin 573 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayın ardından araçtaki M.G. ve Y.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

14.02.2024 16:31  Güncelleme: 16:35
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 2 bin 573 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ocaklı Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 2 bin 573 paket sigara ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki M.G. ve Y.G'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dörtyol'da 2 Bin 573 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dörtyol'da 2 Bin 573 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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