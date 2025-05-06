Dörtyol'da Hafriyat Kamyonu Kazası - Son Dakika
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Dörtyol'da Hafriyat Kamyonu Kazası

Hafriyat kamyonu, sollama yapan otomobili sürükledi; yaralanan yok. O an güvenlik kamerasında.

06.05.2025 14:52
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafriyat kamyonunun otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, "kör nokta" tabir edilen bölümden sollama yapan bir otomobile çarptı.

Hafriyat kamyonunun bir süre sürüklediği otomobil, daha sonra savrularak park halindeki motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dörtyol'da Hafriyat Kamyonu Kazası - Son Dakika

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