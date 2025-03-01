Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Şamil Y. yönetimindeki 31 ARH 070 plakalı motosiklet Ocaklı Mahallesi'nde Muhammet Süleyman Y. yönetimindeki 31 ALA 440 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol’da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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