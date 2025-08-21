Dörtyol'da Öğrencilerden Filistin Protestosu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Dörtyol İlçe Müftülüğü tarafından Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi.
Etkinlikte öğrenciler, giydikleri "Özgür Filistin" yazılı tişörtlerle çeşitli gösteriler sundu.
Boykot edilen bazı markaların adının yer aldığı pankartları da yırtan öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.
Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, kursu başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti.
Daha sonra başarılı öğrencilere hediyeleri takdim edildi.
Programa, Belediye Başkanı Bahadır Amaç, İlçe Müftüsü Kazım Ural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Ceylan, siyasi parti temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.
