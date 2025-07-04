Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yerleşim yerine yakın noktada çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Orman Yangını - Son Dakika
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