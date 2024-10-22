Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Küllü mevkiindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme uçağı, 1 helikopter ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
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