Dörtyol'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika
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Dörtyol'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ismi ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, 13 yaşındaki bir çocuğun kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

12.08.2024 12:25
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletteki 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Altınçağ Mahallesi'nde 13 yaşındaki H.N'nin kullandığı bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı.

H.N, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dörtyol'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika

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