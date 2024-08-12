Dörtyol'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletteki 13 yaşındaki çocuk yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Altınçağ Mahallesi'nde 13 yaşındaki H.N'nin kullandığı bisiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı.
H.N, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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