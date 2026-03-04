Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğrenci servisinin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, Yeşilköy Mahallesi'nde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada araçta bulunan 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.
Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Servis Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?