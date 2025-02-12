Dörtyol'da Tır-Otomobil Kazası - Son Dakika
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Dörtyol'da Tır-Otomobil Kazası

Dörtyol\'da Tır-Otomobil Kazası

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı, otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

12.02.2025 01:46
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, C.Ö. (23) idaresindeki 33 ACF 604 çekici ve 31 VS 713 dorse plakalı tır, Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda K.A'nın (24) kullandığı 80 AAK 451 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralandığı belirlenen sürücü K.A. ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dörtyol'da Tır-Otomobil Kazası - Son Dakika

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