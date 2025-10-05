Dörtyol'da Toprak Kayması: Kepçe Operatörü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Dörtyol'da Toprak Kayması: Kepçe Operatörü Hayatını Kaybetti

Dörtyol\'da Toprak Kayması: Kepçe Operatörü Hayatını Kaybetti
05.10.2025 19:58
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprak kayması sonucu kepçesi uçuruma düşen operatör Yalman hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu uçuruma yuvarlanan kepçenin operatörü yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Çökek Yaylası mevkisinde özel bir firma tarafından yürütülen ağaç kesim çalışmaları için yol açan firma çalışanı Yusuf Yalman'ın (28) kullandığı kepçe, zemindeki toprağın kayması sonucu uçuruma yuvarlandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı çıkarılan Yalman, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Dörtyol'da Toprak Kayması: Kepçe Operatörü Hayatını Kaybetti

SON DAKİKA: Dörtyol'da Toprak Kayması: Kepçe Operatörü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
