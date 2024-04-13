Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuş Özcan Özbey'in cenazesi toprağa verildi.
Özerli Mahallesi'nde 8 Nisan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Özbey, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.
Özbey'in cenazesi, Yayladağı ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Özbey'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın da katıldı.
Özbey'in kullandığı 31 SK 618 plakalı otomobil ile M.F. idaresindeki 31 MD 2801 plakalı otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ve araçlardaki 2 kişi yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi defnedildi - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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