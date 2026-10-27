Dörtyol, Erzin ve Payas sahillerini Hatay Büyükşehir ekipleri temizledi

Dörtyol, Erzin ve Payas sahillerini Hatay Büyükşehir ekipleri temizlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Dörtyol, Erzin ve Payas ilçelerinin sahillerinde plastik ve çöp topladı. Ekiplerin kıyıdaki temizlik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe sahillerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Dörtyol, Erzin ve Payas ilçe sahillerinde atıkları topladı.
Kıyıdaki plastikleri ve çöpleri toplayan ekiplerin çalışmasının devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
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