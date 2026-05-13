Dörtyol Hastanesi'nde Saldırı Girişimi - Son Dakika
13.05.2026 18:19
Dörtyol Devlet Hastanesi'nde, hasta yakınından fiziksel saldırı; F.K. gözaltına alındı.

HATAY'ın Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yakınına anjiyo yapılan radyasyon odasına zorla giren F.K., kardiyoloji doktoru E.İ.E.'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. F.K. gözaltına alındı.

Olay, dün Dörtyol Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. F.K., yakınına anjiyo yapıldığı sırada zorla radyasyon odasına girdi. Görevlilerin uyarısına rağmen dışarı çıkmayan F.K. kardiyoloji doktoru E.İ.E.'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri F.K.'yi gözaltına aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Radyasyonlu bir alanda güvenliği tehlikeye atan bu şahsın tutuklanması dahil en ağır cezayı alması için tüm hukuki süreçleri kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık çalışanlarımızın güvenliğini sonuna kadar savunacağız. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

