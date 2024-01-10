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Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı - Son Dakika
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Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında tercih yaptı. Altay, farklı kategorilerde yer alan 147 fotoğrafı inceledi ve seçimlerini yaptı. Oylamada tercih yapmakta zorlandığını belirten Altay, AA çalışanlarına teşekkür etti.

Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, 2023\'e damga vuran fotoğrafları oyladı
10.01.2024 - 11:39,
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Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Kaymakam Altay, 5 kategoride oylamaya sunulan AA muhabiri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Firas Abdullah'ın "Uçan kutu" adlı fotoğrafını seçen Altay, "Çevre-Yaşam"da Burak Akbulut'un "Boğanın öfkesi", "Spor"da ise Aytaç Ünal'ın "Gölge süvari" başlıklı karesini oyladı.

Bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret" fotoğrafını tercih eden Altay, " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Abed Zagout'un "Çaresizlik" isimli eserini seçti.

Altay, oylamada tercih yapmakta zorlandığını belirterek, emeği geçen AA çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Altay, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı - Son Dakika
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