Doruk Madencilik İşçileri, Verilen Sözlerin Tutulmadığını Gerekçe Göstererek Yarın İçişleri Bakanlığı Önünde Toplanacak

31.05.2026 12:47  Güncelleme: 14:12
Doruk Madencilik işçileri, 28 Nisan'da verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi nedeniyle yarın İçişleri Bakanlığı önünde protesto düzenleyecek. Sendika, belediye otobüslerinin baskıyla iptal edildiğini öne sürdü.

Haber: Hilal ACAR

(ANKARA) - Doruk Madencilik işçileri, 28 Nisan'da hükümet temsilcileri, şirket yöneticileri ve işçi temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda verilen taahhütlerin yerine getirilmemesini gerekçe göstererek yarın saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı önünde toplanacak.

Bağımsız Maden-İş Sendikası, Doruk Madencilik tarafından Ankara'da yapılan ve 28 Nisan'da eylemi sonlandırdıktan sonra şirket tarafından kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, yeniden haklarını arayacaklarını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre işçiler, garantörlük veren bakanlıklar ve SSS Yıldızlar Holding temsilcileri ile görüşme yapılmadan ve yaşanan mağduriyet giderilmeden Ankara'dan ayrılmayacak.

Öte yandan, Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beypazarı'ndan Ankara'ya gelecek olan işçilere Beypazarı Belediyesi tarafından Doruk Madencilik işçileri için tahsis edilen otobüslerin, "hükümet ve emniyet tarafından yapılan baskılar" sonucu iptal ettirildiği öne sürüldü.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
