Doruk Madencilik İşçileri İlk Defa 1 Mayıs'ı Kutladı

05.05.2026 22:56
Doruk Madencilik işçileri, taleplerinin kabulü sonrası 1 Mayıs'ı sevinçle kutladı.

(ANKARA) - Haber: Ogün AKKAYA/ Kamera: Dursun ALKAYA

Uzun süre ücret ve tazminat hakları için mücadele eden Doruk Madencilik işçileri, taleplerinin kabul edilmesinin ardından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında Ankara Tandoğan Meydanı'nda bir araya geldi. Bir işçi ilk defa 1 Mayıs'ı alanlarda kutladığını belirterek, "İlk defa 1 Mayıs'ı kutluyoruz. İlk defa çünkü biz hep çalışıyorduk şu ana kadar. İkinci bayramımız oldu diyebiliriz yani en son olaydan sonra" dedi.

1 Mayıs Emekçi ve İşçi Bayramı, Tandoğan Meydanı'nda geniş katılımla kutlanmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren başkentin farklı noktalarında toplanan sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kortejler halinde alana yürüyüş gerçekleştirdi. Güvenlik kontrollerinin ardından gruplar, pankart ve sloganlar eşliğinde Tandoğan Meydanı'na giriş yaptı.

Öte yandan 1 Mayıs kortejinde Doruk Madencilik işçileri de yer aldı. İşçiler zaferle sonuçlanan direnişlerini ve 1 Mayıs mesajlarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. İşçiler, şunları dile getirdi:

"-Çok sevinçliyiz. Yine geldik. 1 Mayıs'ı kutlamaya geldik. Bütün arkadaşlarımızla söz verdik, sözümüzü yerine getirdik. Hakkımızı aldığımızda çok güzel mutluyuz, sevinçliyiz. Yani bir daha Allah göstermesin. Bu duruma da düşmek istemiyoruz. Yani kazandık."

- Özellikle tüm Türkiye'nin bu mübarek günü, bayramı kutlu olsun emekçinin, çiftçinin, işçinin. Bugün çok mutluyuz. Huzurluyuz ve mutluyuz, kazandık.

-İlk defa 1 Mayıs'ı kutluyoruz. İlk defa çünkü biz hep çalışıyorduk şu ana kadar. İkinci bayramımız oldu diyebiliriz yani en son olaydan sonra.

"İnşallah bundan sonraki 1 Mayıs'larda hiçbir emek arayışında bulunmaz hiç kimse."

-Şu anda biz yani işçi olarak burada arkadaşlarımız olarak iki bayramı bir arada kutlamaktayız. Yani haklarımızın sözünü aldık. Çoğu da yattı maaşlarımızın. Ankara halkına bir borcumuz vardı. O borcu bugün ödemeye geldik. Ankara halkı Kurtuluş Parkı'nda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Gece, gündüz bize destek çıktılar. Arkamızda durdular, yanımızda durdular. Biz de Ankara halkına teşekkür ve destek amaçlı, işçi bayramını kutlamak amaçlı geldik.

- İki bayramı biz birden yaşadık. Bugün de iki bayramını kutluyoruz.

-17 günlük zorlu bir süreç geçirdik haklarımız için, çocuklarımız için, emeklerimiz için. 1 Mayıs bizim zaferle sonuçlandığı için daha büyük bir coşkuyla buradayız. İnşallah bundan sonraki 1 Mayıslarda hiçbir emek arayışında bulunmaz hiç kimse. 1 Mayıs'a herkes hakkıyla girer. Mutluyuz. Bugün 1 Mayıs'ı kutlayacağız. Bütün Türkiye'de işçi haklarının, emekçilerin 1 Mayıs kutlu olsun.

-İyi bir mücadeleydi. Dayanışmanın, direnmenin, birlik olmanın ne olduğunu Türkiye görmüştür. Eğer birlik olursak işçinin kazanç bir şey yoktur. Bir avuç holdingcilere hakkımızı yedirmeyeceğiz. Bugün işçi bayramı, herkesin işçi bayramını kutluyorum.

Kaynak: ANKA

