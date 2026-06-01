Doruk Madencilik İşçileri Protesto Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doruk Madencilik İşçileri Protesto Ediyor

01.06.2026 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doruk Madencilik işçileri, taahhütler yerine getirilmediği için Ankara'ya yürümek istedi, durduruldular.

(ANKARA) - Doruk Madencilik işçileri, 28 Nisan'da verilen taahhütlerin yerine getirilmemesini protesto etmek için Ankara'ya yürürken Beypazarı'nda durduruldu. Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, ücretler işçilerin hesaplarına yatırılana kadar mücadelenin süreceğini belirterek, işçilerin perşembe saat 12.00'de Yıldızlar Holding önünde toplanacağını açıkladı.

Doruk Madencilik işçileri, 28 Nisan'da hükümet temsilcileri, şirket yöneticileri ve işçi temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda verilen taahhütlerin yerine getirilmemesini protesto etmek için Ankara'ya gelmeye çalışırken, emniyet görevlilerince Beypazarı ilçesinde geçişlerine izin verilmemesi üzerine bekleyişlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nda yapılan toplantının ardından işçilerle değerlendirme yapan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, açıklama yaptı.

İşçilerin yaşadıkları sorunları anlattıklarını, patronun verdiği sözleri yerine getirmediğini ve işçilerin mağdur olduğunu ifade eden Çakır, "Görüyorum ki şu anda da yüz işçinin önünde bin polis var. Bu işçiler bunu hak etmiyor ama bir patrona kimse söz geçiremiyor. Bugün de gördüm ki patrona söz geçmiyor. Patron bize üç bakan öncülüğünde paraların hepsinin ödeneceğini söylemişti. Haziranın biri ödenmedi" diye konuştu.

"HAZİRAN SONUNA KADAR PARA YATACAK" DEMİŞLER

Sendika Başkanı Gökay Çakır, İçişleri Bakanlığı'nda yapılan toplantıya ilişkin, iş yeri yetkililerinin kendilerine paraların ödeneceğini söylediğini, Bakanlıkta ise bu sürenin haziran sonuna kadar süreceğinin ifade edildiğini belirtti. Bakanlık yetkililerinin, "Bir ay içinde bu para yatacak" dediğini aktaran Çakır, "Biz bunu dinlemiyoruz, bu sözleri de kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çakır, işçilerin ücretleri hesaplarına yatırılana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini, perşembe günü saat 12'de Yıldızlar Holding önünde toplanacaklarını ve herkesi dayanışmaya çağırdıklarını söyledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Madencilik, 3. Sayfa, Ekonomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doruk Madencilik İşçileri Protesto Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Kılıçdaroğlu’nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin Kılıçdaroğlu'nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
Ağabeyden kardeşe kanlı pusu: Aileyi kurşun yağmuruna tuttu Ağabeyden kardeşe kanlı pusu: Aileyi kurşun yağmuruna tuttu
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eşiyle birlikte bir restoranda kahve içerken görüntülendi Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eşiyle birlikte bir restoranda kahve içerken görüntülendi

19:16
İsrail, Lübnan’da hastaneyi vurdu Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail, Lübnan'da hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
19:10
Türkiye-Kuzey Makedonya mücadelesinin 11’leri belli oldu
Türkiye-Kuzey Makedonya mücadelesinin 11'leri belli oldu
18:43
Kabine sonrası CHP’ye uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’deki “mutlak butlan“ tartışmalarına ilk yorum
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarına ilk yorum
18:36
AVM’de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
18:17
Batman Petrolspor’dan iddialı transfer
Batman Petrolspor'dan iddialı transfer
18:14
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 19:29:53. #7.12#
SON DAKİKA: Doruk Madencilik İşçileri Protesto Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.