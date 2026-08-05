Doruk Maden işçilerinin eylemi 10. günde

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Yıldızlar SSS Holding'e ait Doruk Madencilik'te çalışan Türk Maden-İş Sendikası üyesi işçilerin alacaklarının ödenmesi talebiyle yaptıkları eylem 10'uncu gününde devam ediyor. Bir işçi, "Yeter, 46 aydır yapmadığımız eylem kalmadı. Ben AK Parti üyesiyim vallahi artık nefret ettim, bu kadar olmaz. 9 aydır ben kiramı ödememişim, illa intihar mı edeyim? Benim kızım üç senedir üniversite kazanıyor, yollayamıyorum. Sebahattin Yıldız, Allah seni bildiği gibi yapsın!" diye tepki gösterdi.

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik işçilerinin, resmi taahhütlere rağmen alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle başlattıkları eylemleri 10. gününde de sürdürüyor.

Her gün farklı eylemler gerçekleştiren işçiler, bugün Çankaya Belediyesi önünde oturma eylemine başladı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan işçiler yaşadıkları mağduriyetleri anlattı.

Bir işçi, dün Meclis'e giden işçi heyetinde olduğunu belirterek, "Sayın Bakan'ın yanına gittik. Sayın Bakan dedi, 'Ben Cumhuriyet savcılarını davet ediyorum. Bu işe el koysunlar.' Ben burada Sayın Bakan'a sesleniyorum. Sayın Bakan, Cumhuriyet savcılarına iş düşmez. Siz Türkiye Cumhuriyeti Bakanı'sınız, gideceksiniz. Bu adamlar niye bu işkenceyi çekiyor ya? 46 aydır bu adamlara işkence çektiriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin iki kelimenize bakar. Gidin bu adamların mağduriyetini giderin. Yeter artık. Bu Sebahattin Yıldız devletten büyük mü? Yazık günah. Borç içindeyiz. Buradaki adamlar hep borç batağının içinde" dedi.

"İLLA HEP BİRİLERİ İNTİHAR MI EDECEK?"

İşçi, İstanbul'dan Ankara'ya geldiğini ve 10 gündür mücadele ettiğini ifade ederek, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"Başkentte eğer sesimizi duyan olmuyorsa yazıklar olsun. 600 milletvekili o Meclis'te oturmasın. Bir holdinge bir sözü geçiremeyen devleti de istemiyoruz. Yeter artık! Her gün, her gün aynı. Bir holdinge eğer bir devlet söz geçiremiyorsa o devlet görevini yapmasın. İlla biz intihar mı edelim? Vallahi edeceğim, billahi edeceğim; benim katilim de Sebahattin Yıldız!

Yeter, 46 aydır yapmadığımız eylem kalmadı. Bir kelimeyle o Sebahattin Yıldız'ı yok edersin Sayın Cumhurbaşkanım, lütfen. Bak ben AK Parti üyesiyim. Vallahi, billahi inşallah bu iş çözülür. Vallahi artık nefret ettim, bu kadar olmaz! Dokuz aydır ben kiramı ödememişim, illa intihar mı edeyim? Yazık, günah. Kanser hastası karısı olan adam gelmiş burada, yazık günah. Biz hırsız değiliz ya, hırsız değiliz. Ben 17 yıl madende çalıştım, 17 yıl! Benim hakkımı niye Sebahattin Yıldız'a veriyorsun? Sebahattin Yıldız, Allah seni bildiği gibi yapsın!

Çok diyecek şey var ama diyemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde yemin ediyorum, ben intihar edeceğim, tek sebebi Sebahattin Yıldız! Ankara'nın göbeğindeyiz, Ankara'nın göbeğinde... İlla hep birileri intihar mı edecek? Vallahi intihar edeceğim. Yemin ediyorum artık bunaldım. Benim kızım üç senedir üniversite kazanıyor, yollayamıyorum. Bu adam kim? Bir gün birisi bir şey yaptı mı baskın yapıyorsunuz, alıyorsunuz. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Sebahattin Yıldız ile baş edemiyor mu?"

"KİMSENİN MALINDA, MÜLKÜNDE GÖZÜMÜZ YOK. KAZANDIĞIMIZ ALIN TERİMİZDE GÖZÜMÜZ VAR"

Bir başka işçi de şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bu madenler milli servettir. Bu madenleri işletmeyen adamlardan alınıp başkalarına mı verilecek, ne yapılacak? Bir şeyler yapılması lazım. Türkiye'de bu kadar genç işsiz varken bu madenler atıl bekletileceğine, şu bizim madende çalıştığımız yerde 2 bin kişi çalışabilir. Niye 2 bin kişiye ekmek verilmiyor? Niye 2 bin kişiye bir iş verilmiyor? Sistem yapılması lazım.Bu adamın 18 tane şirketi var, hepsi böyle. Zamanında para vermiyor, millet ne yapacağını bilemiyor. Başka inşaata gidiyor, şuraya buraya gidiyor. İşine yoğunlaşamıyor, kendine konsantre olamıyor.

Büyüklerimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ve diğerlerinin çözüm bulması lazım buna. Benim de çocuğum var, bekliyorlar ama mecbur buraya geliyoruz işte hakkımızı alabilmek için. Bizim kimsenin malında, mülkünde gözümüz yok sadece kazandığımız alın terimizde gözümüz var. Biz bunu almak istiyoruz. 56 yaşındayım ve dokuz gündür burada eylem yapıyorum. Mecbur almak için uğraşmam lazım."

İşçiler, belediye önünde oturma eylemlerine devam ediyor.