Madencilerin 30 Günlük Direnişi Sürüyor: 'Cumhurbaşkanı Sesimizi Duy' - Son Dakika
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Madencilerin 30 Günlük Direnişi Sürüyor: 'Cumhurbaşkanı Sesimizi Duy'

Madencilerin 30 Günlük Direnişi Sürüyor: \'Cumhurbaşkanı Sesimizi Duy\'
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Doruk Madencilik'te işçiler, 30 gündür süren eylemde alacaklarının tamamının ödenmesini ve maden sahasının KİAŞ'a devredilmesini istiyor. İşçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek istihdam ve güvenli çalışma ortamı talep etti.

Haber: Esra TOKAT - Kamera: Hakan KARADUMAN

(ANKARA) - Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik'te alacaklarının ödenmesi ve maden sahasının yeniden işletilmesi talebiyle eylem yapan Türkiye Maden-İş Sendikası üyesi işçilerin direnişi 30'uncu gününde sürüyor. İşçiler, alacaklarının tamamının ödenmesini ve maden sahasının KİAŞ'a devredilerek yeniden faaliyete geçirilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan işçiler, "Lütfen madencinin sesini duyun" dedi.

Yıldızlar SSS Holding'e ait Doruk Madencilik'te çalışan Türkiye Maden-İş Sendikası üyesi madencilerin alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattıkları eylem 30'uncu gününde devam ediyor.

Yıldızlar SSS Holding önünde toplanan işçilere, yoldan geçen vatandaşlar da destek verdi. Holding önünde oturma eylemi yapan işçiler, baretlerini yere vurarak "Hak, hukuk, adalet", "Madenciye işkence, holdinglere el pençe" ve "Hakkımızı almadan eve dönüş yok" sloganları attı. Ayrıca işçiler, "Doruk Maden mağdurları", "Cumhurbaşkanı sesimizi duy", "Sesimizi duyan var mı?" yazılı dövizler de taşıdı. İşçilere yoldan geçen araçlar da korna çalarak destek verdi.

Eylemlerinin 30'uncu gününde ANKA Haber Ajansı'na konuşan madencilerden Murat Kaya, yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlattı Kaya, "Okullar açılıyor. Benim oğlum bu sene 8'inci sınıfa gidecek. Dershaneler başladı ama gönderemedim şahsen. Okullar açılacak, bunların kitapları, defterleri, elbiseleri var. Yani o kadar zor durumdayız ki. Buradan biraz yarısını aldık ama o neyimizi karşılayacak" diye sordu.

"BİZ İŞSİZ KALDIK"

Kaya, 2023 yılından bu yana ödeme sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Biz burada 580 kişiyle birlikte mücadele ediyoruz. 580 kişi işsiz kaldı. Tamam, bizim bugün paramızı verdi gitti, hiç alacağımız kalmadı diyelim ama biz ne yapacağız. Biz işsiz kaldık. Biz özellikle KİAŞ'ı istiyoruz. KİAŞ daha sağlam. KİAŞ orayı alsa istihdam çoğalacak. Cumhurbaşkanımız her zaman 'işsizliğin önüne geçiyoruz' diyor. Geçilmiyor ki. Bugün Sebahattin Yıldız 580 kişinin parasını verse 580 kişi de işsiz. Bunu KİAŞ alsa, orada Yunus Emre Santrali var. Orada istihdam olacak. Orası tam teşekküllü çalışsa 3 bin kişi çalışır orada. İşsizlik azalır. Biz KİAŞ'ın bir an önce buraya el atmasını istiyoruz."

Madenci Erdal Çeliker de 2012 yılından itibaren bu şirkette çalışmaya başladığını ve 2025 yılında da ayrılmak zorunda kaldığını belirtti. Çeliker, "Ayrılma nedenim de bu düzensiz ödemelerden dolayı" dedi. Çeliker, şöyle konuştu:

"İKİZ ÇOCUKLARIM VAR, ZOR DURUMDAYIZ"

"İkiz çocuklarım var 6 yaşında. Biri hasta, otizmli. Çocuğum tedavi görüyor. Bu yüzden ben bu şirketten ayrılmak zorunda kaldım. Nereye gittim? Bartın'a gittim. Çocuklarım burada benim. Ben her hafta çocuklarımdan ayrı gidiyorum mecburen. Okullar açılıyor, kırtasiye masrafları var. Çocuklarım bir de ikiz. Yani zor durumdayız. Devletimizden, yetkililerden bunları çözmesini istiyoruz. Söze geldin mi her şey yapılıyor ama işçiye niye bu zülüm? Zor durumdayız.

"DAHA GÜVENLİ ORTAMDA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Buranın bir an önce KİAŞ'a devir olmasını istiyoruz. Daha güvenli bir ortamda çalışmak istiyoruz. En yakın zamanda Çayırhan'da bir maden şehidimiz var. Ona da Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diliyoruz. Kimse buraya keyfi gelmiyor. Bu güneşin alnında, soğukta. Zor durumdayız."

Grev ve direnişlerinin birinci ayını tamamladıklarını belirten madenci Özkan Özmen, alacaklarının bir kısmını almaya başladıklarını, ödemelerin tamamının yapılmasını beklediklerini söyledi. Özmen, çalışmayan maden sahasının KİAŞ tarafından yeniden işletilmesini isteyerek, "Yer altında yatan büyük bir kömür rezervi var. Burası tam kapasite çalıştığında yaklaşık 2 bin kişiye iş sahası, aileler ile birlikte 6-7 bin kişiye ekmek kapısı olacak" dedi.

"MADENCİNİN SESİNİ DUYUN"

Cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve bakanlara çağrıda bulunan Özmen, maden sahasının yeniden işletilmesi için gerekli adımların atılmasını istedi. Özmen, "Buradan sesimizi saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, değerli vekillerimize, değerli bakanlarımıza duyurmaya çalışıyoruz. Sizler lütfen bu madencinin sesini duyun. İşin ehli olan yerlere gerekli müracaatlar, gerekli yazışmalar yapılsın ki bizim de ekmek kapımız devam etsin. Yüzümüze kapanmasın. Biz de hayatımıza devam edelim. Herkes görmüş olduğunuz gibi işinde, gücünde, ekmeğinde olan insanlar. Bizim farklı bir derdimiz yok" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Arslan da ödemelerin bir kısmının yapıldığını ifade etti ve "Geri kalan tüm alacaklarımızı bitirmeden buradan ayrılmayacağız. Bakanlıklarımıza önerilerimizi sunduk. Buranın daha iyi şartlarda, işi bilene verilerek devam etmesini söyledik. Çünkü burası KİAŞ gibi, Çayırhan gibilerine verildiğinde en az 1000 kişiye ekmek kapısı olacak. Bununla ilgili önerilerimizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na sunduk. Onlar da değerlendiriyorlar" dedi.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Madencilik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madencilerin 30 Günlük Direnişi Sürüyor: 'Cumhurbaşkanı Sesimizi Duy' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Madencilerin 30 Günlük Direnişi Sürüyor: 'Cumhurbaşkanı Sesimizi Duy' - Son Dakika
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