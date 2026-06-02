Doruk Madencilik'ten Çalışanlara Açıklama

02.06.2026 00:32
Doruk Madencilik, çalışanların maaş ve ücret alacaklarının tam ödendiğini duyurdu.

(ANKARA) - Doruk Madencilik, çalışanların maaş ve ücret kaynaklı alacaklarına ilişkin, "Bugün itibarıyla çalışanlarımızın maaş ve ücret kaynaklı herhangi bir alacağı bulunmamaktadır. 15.05.2026 tarihinde kendi talepleri doğrultusunda işten ayrılan çalışanlarımızın kıdem tazminatı ve diğer yasal haklarına ilişkin süreç neticesinde alacakları taraflarına ödenecektir" açıklamasını yaptı.

Doruk Madencilik, çalışanların alacaklarına ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı. Şirket, maaş ve ücret kaynaklı süreçte verilen taahhütlerin yerine getirildiğini ve çalışanların bu kapsamda herhangi bir alacağının bulunmadığını savundu.

Doruk Madencilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Doruk Madencilik olarak, çalışanlarımızın maaş ve ücret kaynaklı alacaklarına ilişkin süreç, devletimizin ilgili kurumlarıyla tam koordinasyon içinde yürütülmüş ve verilen tüm taahhütler yerine getirilmiştir. 24 Nisan, 28 Nisan ve 7 Mayıs tarihlerinde yapılan ödemeler kapsamında toplam 164.852.124,60 TL maaş ödemesi ve 13.559.083,14 TL tazminat ödemesi gerçekleştirilmiş; çalışanlarımızın maaş ve ücret kaynaklı alacakları eksiksiz şekilde karşılanmıştır."

"İŞÇİLERİN MAAŞ VE ÜCRET ALACAĞI BULUNMAMAKTADIR"

Ayrıca bugün itibarıyla çalışanlarımızın maaş ve ücret kaynaklı herhangi bir alacağı bulunmamaktadır. Kamuoyuna yansıyan bazı açıklamaların mevcut durumu tam olarak yansıtmadığını üzülerek takip etmekteyiz. 15.05.2026 tarihinde kendi talepleri doğrultusunda işten ayrılan çalışanlarımızın kıdem tazminatı ve diğer yasal haklarına ilişkin süreç neticesinde alacakları taraflarına ödenecektir.

"SÜREÇ, İŞTEN AYRILANLARIN TAZMİNAT SÜREÇLERİNE İLİŞKİN"

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki; mevcut süreç, maaş ödemelerine değil, işten ayrılan çalışanlarımızın yasal hak ve tazminat süreçlerine ilişkindir. Doruk Madencilik olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışanlarımızın emeğinin karşılıksız kalmaması için tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmeye; süreci sağduyu, sorumluluk, şeffaflık ve devlet kurumlarımızla uyum içinde yürütmeye devam edeceğiz. Saygıyla kamuoyuna duyurulur."

Kaynak: ANKA

