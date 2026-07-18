Doruk Nilüfer Hastanesi Altın Kategoride Akredite Oldu - Son Dakika
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Doruk Nilüfer Hastanesi Altın Kategoride Akredite Oldu

18.07.2026 19:58
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Doruk Nilüfer Hastanesi, TÜSKA'dan altın kategoride akreditasyon belgesi aldı, Bursa'nın ilk akredite kuruluşu.

BURSA Doruk Nilüfer Hastanesi, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından belirlenen standartları karşılaması nedeniyle altın kategorideki Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Belgesi'ne layık görüldü.

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından sağlık tesislerine verilen, mükemmeliyetçi yaklaşımı ve üst düzey hizmet kalitesini tescilleyen prestijli bir belge niteliği taşıyan Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS), Bursa ve Güney Marmara Bölgesi'nde ilk kez Doruk Nilüfer Hastanesi'ne verildi. TÜSKA Akreditasyon Yürütme ve Belgelendirme Kurulu Üyesi ve Sağlık Bakanı Danışmanı Dr. Hasan Güler ve TÜSKA Başkanı Doç. Dr. Bayram Demir'in katıldığı etkinlikte konuşan Doruk Sağlık Grubu Genel Müdürü Dr. Ayhan Kalyoncu, "Bugün sadece Doruk Sağlık Grubu olarak değil, Bursa olarak da gurur duyacağımız bir günü yaşıyoruz. Türkiye'nin ulusal akreditasyon sistemi olan TÜSKA'nın altın kategorisindeki Sağlıkta Akreditasyon Standartları Belgesi'ne çalışanlarımızla hep birlikte sahip çıkacağız. Doruk Sağlık Grubu olarak, kurulduğumuz günden bugüne kadar olduğu gibi TÜSKA Sağlıkta Akreditasyon Standartları Belgesi ile birlikte kaliteli sağlık hizmetini Bursa'mız başta olmak üzere ülkemize ve dünyaya sunmaya devam edeceğiz" dedi.

DORUK SAĞLIK GRUBU'NUN GURUR GÜNÜ

Doruk Nilüfer Hastanesi'nin TÜSKA Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Belgesini en üst düzey olan altın kategoride almasının sağlıkta mükemmelliğe giden yolda en büyük kanıt olduğuna dikkat çeken Doruk Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, "TÜSKA Sağlıkta Akreditasyon Standartları'nın yerli ve milli olmasının önemi olduğu kadar Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu başta olmak üzere TÜSKA Başkanımız Sayın Doç. Dr. Bayram Demir ile ekibinin üst düzey hizmet anlayışı sayesinde bugünlere geldiğimizi düşünüyorum. Gerek Özel Hastaneler Platformu gerekse de Doruk Sağlık Grubu olarak kendilerine teşekkür ediyorum. Başarı her zaman çok önemlidir ama daha önemlisi bu başarıyı sürdürülebilir kılmaktır. Bizler TÜSKA Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Belgesini almaktan çok bu kaliteyi korumanın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'BURSA'NIN İLK AKREDİTE SAĞLIK KURULUŞU'

TÜSKA Sağlıkta Akreditasyon Standartlarının ilk kez 2013 yılında başladığına dikkat çeken TÜSKA Başkanı Doç. Dr. Bayram Demir, Doruk Nilüfer Hastanesi'nin zoru başardığını söyleyerek, Türkiye genelinde kamu ve özel olmak üzere 176 sağlık kuruluşunun başvuru yaptığını ve 2026 yılı içerisinde 60'dan fazla sağlık kuruluşunda denetimlerin yapıldığını belirtti. Demir, "Türkiye'nin yerli ve milli kapasitesiyle ürettiğimiz uluslararası düzeydeki akreditasyon standartlarının onayından geçerek altın kategorideki bu belgeyi almaya hak kazandınız. Denetimden geçen sağlık kuruluşlarının ilk etapta akredite edilmesi mümkün değil, bu zamandan öte bir kültür alıyor. Sağlık hizmetlerinde kalitenin geliştirilmesinde en önemli unsur liderlik ve vizyon gerektiriyor. Doruk Nilüfer Hastanesi'nin bu belgeyle birlikte başarılı olması sadece kendilerinin ve Bursa'nın değil aynı zamanda TÜSKA olarak bizler için de bir gurur vesilesidir. Doruk Nilüfer Hastanesi bu belgeyle birlikte Bursa'nın ilk akredite olan sağlık kuruluşudur. Bu süreçte Doruk Sağlık Grubu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı ve Genel Müdür Dr. Ayhan Kalyoncu başta olmak üzere tüm üst yönetim ve çalışanlarınızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜSKA'DAN DORUK HASTANESİ'NE TEBRİK

Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon çalışmalarının 2013 yılında devlet politikası olarak gündeme alındığını belirten TÜSKA Akreditasyon Yürütme ve Belgelendirme Kurulu Üyesi ve Sağlık Bakanı Danışmanı Dr. Hasan Güler, o dönemde Sağlık Bakanlığı'nın nitelikli sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon konusunda önemli bir irade ortaya koyduğunu söyledi. TÜSKA Sağlıkta Akreditasyon Standartları Belgesi'nin sağlık kuruluşlarında sadece hastalar için değil, çalışanlar için de sürdürülebilir bir anlam taşıdığını vurgulayan Dr. Hasan Güler, Bursa'da bu belgeyi almaya hak kazanan Doruk Nilüfer Hastanesi'ni tebrik etti.

Konuşmaların ardından akreditasyon belgesi teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Doruk Nilüfer Hastanesi Altın Kategoride Akredite Oldu - Son Dakika

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