Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Döşemealtı'na 2019–2026 Yılları Arasında 2,4 Milyar TL'lik Yatırım

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 2019–2026 yılları arasında Döşemealtı ilçesine toplam 2 milyar 483 milyon 471 bin 670 TL tutarında yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırım ile ilçede altyapı sistemleri yenilenirken, daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulması hedeflendi.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Döşemealtı'nın altyapı ağı genişletilerek hizmet kalitesi artırıldı. ASAT'ın hayata geçirdiği projelerle birlikte hem mevcut ihtiyaçlara çözüm üretildi hem de ilçenin uzun vadeli gelişimi desteklendi. Döşemealtı genelinde içme suyu yatırımları kapsamında 509 bin 576 metre uzunluğunda hat imalatı gerçekleştirildi. Bu çalışmalar için 1 milyar 143 milyon 344 bin 595 TL kaynak ayrılarak, ilçenin içme suyu altyapısı daha güçlü ve güvenilir hale getirildi.

Kanalizasyon yatırımları çerçevesinde 143 bin 126 metre uzunluğunda yeni hat imalatı yapıldı. 871 milyon 851 bin 169 TL'lik bu yatırım ile altyapı kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. İlçede yağmur suyu drenajını sağlamak amacıyla 211 metre uzunluğunda hat imalatı gerçekleştirildi. 1 milyon 433 bin 339 TL'lik yatırımla özellikle ani yağışlarda yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçilmesi hedeflendi. Altyapı yatırımlarının ardından üstyapı düzenlemeleri kapsamında 303 milyon 920 bin 846 TL tutarında asfalt çalışması yapıldı. Bu çalışmalarla birlikte ulaşım altyapısı daha konforlu ve güvenli hale getirildi. Döşemealtı'nda farklı hizmet alanlarında gerçekleştirilen diğer yatırımlar için 162 milyon 921 bin 721 TL harcama yapıldı. Bu yatırımlar, ASAT'ın sahadaki etkinliğini artırarak hizmet süreçlerinin daha verimli yürütülmesine katkı sağladı.

Yapılan kapsamlı yatırımlarla Döşemealtı'nın altyapı kapasitesi önemli ölçüde artırılırken, ilçeye uzun yıllar hizmet edecek modern ve sağlam bir altyapı sistemi kazandırıldı.